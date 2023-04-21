Отримую достатньо коштів, – Андрій Хливнюк розповів, як "Бумбокс" заробляє на піснях

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк розповів про те, яким чином колектив заробляє на піснях. Він нагадав, що таким самим способом українці спонсорують окупантів.

Лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк нагадав, що прослуховування українцями російських пісень дає можливість спонсорувати армію окупантів. Таким способом отримують умовну зарплатню не тільки росіяни, але й сам гурт "Бумбокс".

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Андрій Хливнюк про заробіток на піснях

"Є монетизація. Кожне прослуховування або перегляд відео – від нього йде там 0,01 копійка у загальний кошик. Люди, які мають авторське право на цей контент – отримують прозоро за це кошти. Коли відео або музика потрапляє в тренди і цих переглядів стає багато, а у вас відповідно матеріалу такого багато і ви його генеруєте, це дає змогу досить безбідно існувати, як, наприклад, мені", – розповів Андрій Хливнюк.

Від творчої діяльності я отримую достатньо коштів, щоб, грубо кажучи, відчувати себе більш-менш спокійно. Це є результатом прослуховувань, у тому числі, росіянами. Але квартально можуть давати, коли я потребую цього, відлік, скільки я заробив коштів у пасивний спосіб,

– поділився фронтмен "Бумбоксу".

Андрій Хливнюк зауважив, що коли пропутінський артист потрапляє у топи українського iTunes або ютубу, він отримує шалені гроші. "Якщо він платить податки або купує необхідне окупантським військам – значить ви напряму причетні до цього. Думаю, що мова йде про тисячі доларів на місяць: від декількох до десятків".

Інтерв'ю з Андрієм Хливнюком: відео онлайн

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