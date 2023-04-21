Донька гумориста та актора Євгена Кошового зіштовхнулась з критикою у свій бік. У роликах, які Варвара викладала в мережу, вона використовувала російські пісні.
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Донька Кошового відреагувала на хейт
Скандал з 15-річною донькою Кошового набув розголосу в мережі. Дівчина не змовчала у відповідь та опублікувала інстаграм-сторіз, де пораділа новим підписникам. Вона подякувала пресі за рекламу її соціальних мереж.
Ура, підписники пішли! Дякую всім ЗМІ, які просувають мій тікток та інстаграм,
– написала зіркова донька.
Варвара Кошова відреагувала на хейт / Фото з інстаграм-сторіз
Додамо, що окрім цього, Варвара Кошова обмежила можливість коментування деяких відео, а також видалила майже усі ролики з російськими піснями зі своєї сторінки.
- Зауважимо, нещодавно про важливість ігнорувати російський контент та музику говорила Світлана Тарабарова. Вона записала докладне відео, в якому спробувала довести, чим пов'язаний ваш смартфон та уламок міни.
- Співачка нагадала, що кожне прослухування та перегляд пісні, кліпу, відео росіян спонсорує бюджет їхньої держави, що витрачає кошти на ті самі міни та ракети. До того ж прослуховування виводить пісню чи відео росіянина у топи трендів і чартів, – це ще один спосіб популяризації їхнього контенту, на чому вони заробляють гроші.