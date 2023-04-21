Лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк нагадав, що прослуховування українцями російських пісень дає можливість спонсорувати армію окупантів. Таким способом отримують умовну зарплатню не тільки росіяни, але й сам гурт "Бумбокс".

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Андрій Хливнюк про заробіток на піснях

"Є монетизація. Кожне прослуховування або перегляд відео – від нього йде там 0,01 копійка у загальний кошик. Люди, які мають авторське право на цей контент – отримують прозоро за це кошти. Коли відео або музика потрапляє в тренди і цих переглядів стає багато, а у вас відповідно матеріалу такого багато і ви його генеруєте, це дає змогу досить безбідно існувати, як, наприклад, мені", – розповів Андрій Хливнюк.

Від творчої діяльності я отримую достатньо коштів, щоб, грубо кажучи, відчувати себе більш-менш спокійно. Це є результатом прослуховувань, у тому числі, росіянами. Але квартально можуть давати, коли я потребую цього, відлік, скільки я заробив коштів у пасивний спосіб,

– поділився фронтмен "Бумбоксу".

Андрій Хливнюк зауважив, що коли пропутінський артист потрапляє у топи українського iTunes або ютубу, він отримує шалені гроші. "Якщо він платить податки або купує необхідне окупантським військам – значить ви напряму причетні до цього. Думаю, що мова йде про тисячі доларів на місяць: від декількох до десятків".

Інтерв'ю з Андрієм Хливнюком: відео онлайн

Українці досі слухають російське