Лидер "Бумбокса" Андрей Хливнюк напомнил, что прослушивание украинцами российских песен дает возможность спонсировать армию оккупантов. Таким способом получают условную зарплату не только россияне, но и сама группа "Бумбокс".

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Андрей Хливнюк о заработке на песнях

"Есть монетизация. Каждое прослушивание или просмотр видео – от него идет там 0,01 копейка в общую корзину. Люди, имеющие авторское право на этот контент – получают прозрачно за это средства. Когда видео или музыка попадает в тренды и этих просмотров становится много, а у вас соответственно такого материала много и вы его генерируете, это позволяет достаточно безбедно существовать, как, например, мне", – рассказал Андрей Хливнюк.

От творческой деятельности я получаю достаточно средств, чтобы, грубо говоря, чувствовать себя более или менее спокойно. Это результат прослушиваний, в том числе россиянами. Но квартально могут давать, когда я нуждаюсь в этом, отсчет, сколько я заработал средств пассивным способом,

– поделился фронтмен "Бумбокса".

Андрей Хливнюк отметил, что когда пропутинский артист попадает в топы украинского iTunes или ютуба, он получает безумные деньги. "Если он платит налоги или покупает необходимое оккупантским войскам – значит вы напрямую причастны к этому. Думаю, что речь идет о тысячах долларов в месяц: от нескольких до десятков".

Интервью с Андреем Хливнюком: видео онлайн

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