Сейчас Мишель живет в Испании, но нашла время пообщаться с нами. В интервью мы обсудили многие темы, среди которых позицию боливийцев в жестокой войне россии против Украины.

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Мишель Андраде об отношении Боливии к войне

В начале войны боливийская семья исполнительницы предлагала ей уехать домой, но та отказалась. С 12 лет Мишель живет в Украине, за это время стал здесь публичным человеком, имеющим влияние. А во время войны это особенно важно.

Мне кажется, если буду в Европе, буду полезнее для Украины, чем если буду в Боливии, на другом континенте. Осталась в Европе, чтобы помогать,

– отметила Андраде.

Мишель призналась, что некоторые страны Латинской Америки, в том числе и Боливия, поддерживают российскую агрессию. Однако это касается власти, а не населения: "Страны ищут выгоды для себя. Но мой отец говорит, что обычные люди, не власть, поддерживают Украину. Моя семья также с первых дней поддерживает Украину. Когда я открывала собрание, они отправляли деньги. Они с нами".

Полное интервью с Мишель Андраде читайте в рамках проекта " Интервью24".

Интервью с Мишель Андраде в видеоформате: смотрите видео онлайн