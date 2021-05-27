48-річна співачка та 39-річний ведучий одні з перших в українському шоу-бізнесі публічно вакцинувалися від коронавірусу. Через 12 тижнів Руслана та Олександр Педан отримали друге щеплення.

До теми Мазур, Педан, Жадан: українські зірки, які вакцинувалися від коронавірусу

Процедура повторної вакцинації відбулася в київській міській лікарні №8. Перед введенням корейської вакцини AstraZeneca лікарі переконалися, що тиск і температура тіла зіркових пацієнтів у нормі.

Дорогі брати і сестри, ми зустрілися і зробили собі другу вакцину. Не хворійте, здоров'ячка і поставтеся серйозно до процедури вакцинації,

– закликала Руслана.

Додамо, Руслана та Олександр Педан опинилися серед числа п'яти українських зірок, які вакцинувалися у прямому ефірі. Процедуру провели просто в телестудії, аби підвищити рівень довіри до щеплень проти COVID-19.

Наступного дня після вакцинації співачка розповідала, що спала довше норми, але ані слабкості, ані інших симптомів не відчувала. Тоді як Олександр Педан заявляв, що щось подібне відчував після щеплення від грипу.