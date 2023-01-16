Алекс Топольський пригадав, як з обраницею ховався від публіки після фіналу "Холостяка"

Алекс Топольський розповів, як переховувався від публіки, коли зустрічався з Катею після фіналу "Холостяка". За його словами, все це нагадувало шпигунські ігри.

Після фіналу проєкту "Холостяк" новоспеченій зірковій парі не можна з'являтися на публіці разом, щоб не розкрити інтригу для глядачів. Алекс Топольський розповів, яким для нього був період після фінального вибору.

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Алекс Топольський про те, що було після фіналу

Головний герой "Холостяка" поділився, що зустрічі з переможницею Катею Лозовицькою нагадували йому "шпигунські ігри". Він згадав, як одного разу в кафе навіть не міг впізнати дівчину – так вона приховувалась від людей.

Це було дуже цікаво, бо не можна було з'являтися в соціумі, щоб нас не бачили. Я пам'ятаю фрагмент, ми з Катею домовилися зустрітися в кафе. Я заходжу і я її не бачу. Направо, наліво дивлюся і не бачу її. А спека неймовірна. Сидить пінгвін в окулярах, в куртці закутаний, така баба-матрьошка. Я бачу, що це Катя. Ми такі два ескімоси сидимо,

– поділився Алекс Топольський.



Катя та Алекс / Фото з інстаграму Топольського

Чому Алекс обрав Катю

, що наразі Алекс Топольський та Катерина Лозовицька перебувають в різних місцях, тож досі незрозуміло, чи разом вони. "Холостяк" відпочиває на Балі, а переможниця реаліті залишається в Києві, де, до речі, дивилась фінальний випуск з іншими учасницями.

"Холостяк" Топольський пояснював, що робив фінальний вибір, спираючись на попередній досвід стосунків. Зокрема, у нього вже були взаємини, що будувалися на пристрасті, як із Сашею Мудрою. Тому Алексу здалося, що Катя більше підходить для сталих стосунків та створення сім'ї.

До того ж бізнесмен дослухався до думки його мами, яка також припустила, що з Катею є більша можливість створити довготривалі міцні взаємини. Зараз Алекс мріє про власну сім'ю та двох дітей – хлопчика та дівчинку.