После финала проекта "Холостяк" новоиспеченной звездной паре нельзя появляться на публике вместе, чтобы не раскрыть интригу для зрителей. Алекс Топольский рассказал, каким был для него период после финального выбора.

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Алекс Топольский о том, что было после финала

Главный герой "Холостяка" поделился, что встречи с победительницей Катей Лозовицкой напоминали ему "шпионские игры". Он вспомнил, как однажды в кафе даже не мог узнать девушку – так она скрывалась от людей.

Это было очень интересно, потому что нельзя было появляться в социуме, чтобы нас не видели. Я помню фрагмент, мы с Катей договорились встретиться в кафе. Я захожу, и я ее не вижу. Направо, налево смотрю и не вижу ее. А жара невероятная. Сидит пингвин в очках, в куртке закутан, такая баба-матрешка. Я вижу, что это Катя. Мы такие два эскимоса сидим,

– поделился Алекс Топольский.



Катя и Алекс / Фото из инстаграма Топольского

Заметим, что сейчас Алекс Топольский и Екатерина Лозовицкая находятся в разных местах, поэтому до сих пор непонятно, вместе ли они. "Холостяк" отдыхает на Бали, а победительница реалити остается в Киеве, где, кстати, смотрела финальный выпуск с другими участниками.

Почему Алекс выбрал Катю

"Холостяк" Топольский объяснял, что делал финальный выбор, основываясь на предыдущем опыте отношений. В частности, у него уже были отношения, строившиеся на страсти, как с Сашей Мудрой. Поэтому Алексу показалось, что Катя больше подходит для устоявшихся отношений и создания семьи.

К тому же бизнесмен прислушивался к мнению его мамы, которая также предположила, что с Катей есть большая возможность создать долговременные крепкие отношения. Сейчас Алекс мечтает о собственной семье и двух детях – мальчике и девочке.