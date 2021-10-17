Я зовсім лузер, – Тіна Кароль розповіла про навчання в льотній школі

Після того, як Тіна Кароль відмовилась від участі в розважальних телепроєктах, вона все більше часу присвячує шанувальникам. Зірка відповіла на 25 запитань від фанів і шокувала зізнанням. Як з'ясувалось, співачка вчиться на пілота.

36-річна Тіна Кароль не вперше вражає публіку своїми захопленнями. Якщо весь український шоу-біз проводить відпустки на теплих курортах, то артистка з сином вирушає в Ісландію до льодовиків. Якщо зірки мріють політати на повітряній кулі, то співачка – за штурвалом літака.

Читайте також Тіна Кароль показала образ за 48 тисяч гривень: фото в мінісукні від Balmain

Так, знаменитість розповіла, що проходить навчання в льотній школі. Однак, судячи з її коментарів, у небо вона підніметься не скоро.

Я навчаюсь бути пілотом, тільки потрошки. Я ще зовсім лузер там,

– поділилась Тіна Кароль.

Ба більше, співачку манить висота. Вона хоче стрибнути з парашутом, але поки не знайшла собі компаньйона. "Хочу стрибнути з парашутом і всіх підбиваю це зробити", – зізналась Кароль.

Тіна Кароль відповіла на 25 запитань шанувальників: дивіться відео онлайн

Зазначимо, навчання в льотній школі – не єдине нестандартне захоплення Тіни Кароль. Зірка вміє стояти на цвяхах, навчаючись у такий спосіб приймати біль. Крім того, вона має неймовірну розтяжку – легко й вправно закидає ногу за плече, піднімаючись на руки.