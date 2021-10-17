36-летняя Тина Кароль не впервые поражает публику своими увлечениями. Если весь украинский шоу-биз проводит отпуска на теплых курортах, то артистка с сыном отправляется в Исландию к ледникам. Если звезды мечтают полетать на воздушном шаре, то певица – за штурвалом самолета.

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Так, знаменитость рассказала, что проходит обучение в летной школе. Однако, судя по ее комментариям, в небо она поднимется нескоро.

Я учусь быть пилотом, только понемногу. Я еще совсем лузер там,

– поделилась Тина Кароль.

Более того, певицу манит высота. Она хочет прыгнуть с парашютом, но пока не нашла себе компаньона. "Хочу прыгнуть с парашютом и всех подвожу это сделать", – призналась Кароль.

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Отметим, обучение в летной школе – не единственное нестандартное увлечение Тины Кароль. Звезда умеет стоять на гвоздях, учась таким образом принимать боль. Кроме того, она имеет невероятную растяжку легко и ловко закидывает ногу за плечо, поднимаясь на руки.