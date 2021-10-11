Після зміни сценічного образу Тіна Кароль усе частіше дозволяє собі довжину міні. Новий вихід не став винятком. Зірка вдало підкреслила жіночні вигини сукнею від Balmain.

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Образ Тіни Кароль в сукні від Balmain

На знімальному майданчику артистка постала в оливковій мінісукні від французького дому високої моди Balmain. Її блискуче вбрання з американською проймою оздоблене білими смужками та золотистими ґудзиками. Завдяки приталеному фасону Тіна Кароль засвітила пишний бюст і тендітну талію.

Вартість подібних суконь на офіційному сайті Balmain стартує від 1 590 євро – більш як 48 тисяч гривень! Схоже, французький бренд – одна з найулюбленіших марок Тіни Кароль, адже в її гардеробі є сумка за 62 тисячі гривень.

Тіна Кароль в мінісукні від Balmain / Фото з інстаграму співачки

Оливкову мінісукню співачка довершила червоними туфлями-човниками з грайливими чорними бантиками. Золотисті пасма вона вклала у голлівудські локони, а витончені риси підкреслила легким макіяжем.

"Як я чекаю цю прем'єру! Сьогодні віддала останні правки. Обіцяю нові почуття, так ще не було", – заінтригувала Тіна Кароль в коментарях.

Тіна Кароль в мінісукні від Balmain / Фото з інстаграму співачки

Тіна Кароль в мінісукні від Balmain / Фото з інстаграму співачки