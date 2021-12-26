Я знаю, хто я така, – як Ірина Горова реагує на те, що її називають колишньою Потапа

Продюсерка Ірина Горова у багатьох асоціюється швидше з колишнім чоловіком, аніж з лейблом Mozgi Entertainment. Однак жінку це не бентежить, адже вона розуміє свою цінність.

Після розлучення Потап та Ірина Горова залишилися хорошими друзями. Тому ексдружина завжди добре відгукується про чоловіка.

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Ірина Горова про Потапа

У новому інтерв'ю продюсерка знову засипала Потапа компліментами. Також вона зауважила, що дехто досі асоціює її саме з колишнім чоловіком.

"Потап – він партнер, продюсер. Ми як два крила одного птаха. Він мегатворчий, круто пише. Я про нього можу годинами говорити, він теж моя любов, але інакша. Як таке червоне вино, яке дуже довго відстоювалось у бочках. І деякі мене з ним асоціюють. Якщо брати телефони, я там "Іра Потап", – поділилась Ірина Горова.

Жінка додала, що такі асоціації її не бентежать. Адже вона знає собі ціну й планує заявити про це на увесь світ.

Я абсолютно не боюся, що мене хтось вважатиме просто колишньою дружиною Потапа. Я знаю, хто я така, я розумію свою цінність. Звичайно, працюю над особистим брендом. Я вважаю, що я значно об'ємніша і про це має дізнатися світ. От він про це і дізнається,

– поділилася Ірина.



Потап та Ірина Горова з сином у компанії зіркових друзів / Фото з інстаграму Ірини Горової

Стосунки Потапа та Ірини Горової після розлучення