Після розлучення 2014 року Потап та Ірина Горова залишились не тільки друзями, а й партнерами по продюсерському центру Mozgi Entertainment. Відтак, не дивно, що експодружжя досі збирається як сім'я. Не стало винятком і день народження спільного сина Андрія.

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Гучну вечірку для іменинника влаштували у заміському комплексі, куди запросили не лише друзів, а й бабусь і дідусів. Так, за столом зібрались батьки Потапа та Ірини Горової. На святі засвітилась навіть старша донька продюсерки Наталя.

Для дітей репер організував розваги на величезних батутах і гру в пейнтбол. Безумовно, свято не обійшлось без задування свічок і спільних фото, на яких експодружжя продемонструвало сімейну гармонію.

Фото з вечірки до дня народження сина Потапа і Горової

Вечірка до дня народження сина Потапа та Ірини Горової

Вечірка до дня народження сина Потапа / Фото з інстаграму Ірини Горової ​

Вечірка до дня народження сина Потапа та Ірини Горової

Потап з ексдружиною на дні народженні сина / Фото з інстаграму Ірини Горової

Вечірка до дня народження сина Потапа та Ірини Горової

Ірина Горова з сином-іменинником / Фото з інстаграму продюсерки

Вечірка до дня народження сина Потапа та Ірини Горової

Син Потапа на дні народженні з дідусем / Фото з інстаграму репера

Вечірка до дня народження сина Потапа та Ірини Горової

Син Потапа на дні народженні з бабусею і дідусем / Фото з інстаграму Ірини Горової

Вечірка до дня народження сина Потапа та Ірини Горової

Потап з мамою на дні народженні сина / Фото з інстаграму репера

Що відомо про стосунки Каменських з сином і ексдружиною Потапа

  • Два роки тому, восени 2019 року, Ірина Горова заявляла, що вони не одна велика сім'я, адже співачка так і не знайшла підхід до пасинка Андрія. За словами продюсерки, теплих стосунків у них не склалось.
  • Натомість Потап стверджував, що в сина "чудові стосунки" з його другою дружиною. Хлопчик нібито прийняв вибір батька, бо бачить, як сильно той кохає.
  • У свіжому інтерв'ю Настя Каменських зізналась, що з ексдружиною Потапа в неї немає жодних стосунків, а от Андрій часто приїжджає до них у гості.