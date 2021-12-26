Після розлучення Потап та Ірина Горова залишилися хорошими друзями. Тому ексдружина завжди добре відгукується про чоловіка.
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Ірина Горова про Потапа
У новому інтерв'ю продюсерка знову засипала Потапа компліментами. Також вона зауважила, що дехто досі асоціює її саме з колишнім чоловіком.
"Потап – він партнер, продюсер. Ми як два крила одного птаха. Він мегатворчий, круто пише. Я про нього можу годинами говорити, він теж моя любов, але інакша. Як таке червоне вино, яке дуже довго відстоювалось у бочках. І деякі мене з ним асоціюють. Якщо брати телефони, я там "Іра Потап", – поділилась Ірина Горова.
Жінка додала, що такі асоціації її не бентежать. Адже вона знає собі ціну й планує заявити про це на увесь світ.
Я абсолютно не боюся, що мене хтось вважатиме просто колишньою дружиною Потапа. Я знаю, хто я така, я розумію свою цінність. Звичайно, працюю над особистим брендом. Я вважаю, що я значно об'ємніша і про це має дізнатися світ. От він про це і дізнається,
– поділилася Ірина.
Потап та Ірина Горова з сином у компанії зіркових друзів / Фото з інстаграму Ірини Горової
Стосунки Потапа та Ірини Горової після розлучення
- Продюсери розлучилися після 15 років шлюбу. Спершу вони приховували розрив від публіки, та коли змогли налагодити стосунки й знайти спільну мову, – оголосили про це.
- Експодружжя виховує спільного сина Андрія. З нагоди його дня народження цього року зіркові батьки влаштовували вечірку, на якій продемонстрували сімейну гармонію.
- Кожен з пари зміг влаштувати своє особисте життя. Потап одружився з Настею Каменських, а Ірина Горова має бойфренда, з яким у неї ідеальний союз.