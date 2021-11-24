За 43 роки Ірина Горова була одружена двічі. У 16 вона вийшла заміж за музиканта Юрія Горового, якому народила доньку Настю, а у 23 роки – за репера Потапа. Їхній зірковий шлюб розпався 2014-го, і відтоді особисте життя продюсерка тримає за сімома замками.
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Однак у новому інтерв'ю Маші Єфросиніній Ірина Горова зізналась: щаслива від того, що неодружена. За 20 років у двох шлюбах вона нібито віддала всю енергію, тому зараз наповнюється й живе для себе.
Я абсолютно щаслива, що незаміжня. Я була одружена з 16 до 36 і так багато віддала себе, що ніби келих спорожнів… Зараз я самодостатня щаслива людина,
– наголосила Ірина Горова.
Ірина Горова / Фото з інстаграму продюсерки Mozgi Entertainment
При цьому продюсерка Mozgi Entertainment перебуває у стосунках. Вона відмовляється розсекречувати ім'я свого коханого, але зізнається, що він зрілий чоловік. Ірині Горовій нібито "нецікаво з молодими".
За словами бізнесвумен, у них ідеальний союз, де немає місця ані ревнощам, ані нервам. На її думку, такої цілковитої гармонії можна дійти після 40, а не у 20-30 років.
"Я в ідеальних стосунках, про які можна лише мріяти. Це коли за рік ти жодного разу не занервувала, взагалі!.. Це зрілі стосунки, коли ти не нервуєш", – поділилась ексдружина Потапа.
Що відомо про розлучення Потапа з Іриною Горовою
- Зірки шоу-бізу розійшлись тихо й мирно сім років тому, 2014-го. Про їхній розрив світ дізнався завдовго після офіційного розлучення, ініціатором якого, як з'ясувалось нещодавно, був Потап. Він нібито змінив життя, щоб "не мучити іншу людину".
- Після розставання реперу нібито "було дуже боляче, серце розбивалось", але зараз він щасливий з Настею Каменських.
- Навіть розлучившись, Потап і Горова залишились "дико близькими людьми". Щоправда, здебільшого завдяки продюсерському центру Mozgi Entertainment, який створили у шлюбі.