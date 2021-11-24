За 43 роки Ірина Горова була одружена двічі. У 16 вона вийшла заміж за музиканта Юрія Горового, якому народила доньку Настю, а у 23 роки – за репера Потапа. Їхній зірковий шлюб розпався 2014-го, і відтоді особисте життя продюсерка тримає за сімома замками.

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Однак у новому інтерв'ю Маші Єфросиніній Ірина Горова зізналась: щаслива від того, що неодружена. За 20 років у двох шлюбах вона нібито віддала всю енергію, тому зараз наповнюється й живе для себе.

Я абсолютно щаслива, що незаміжня. Я була одружена з 16 до 36 і так багато віддала себе, що ніби келих спорожнів… Зараз я самодостатня щаслива людина,

– наголосила Ірина Горова.

Ірина Горова / Фото з інстаграму продюсерки Mozgi Entertainment

При цьому продюсерка Mozgi Entertainment перебуває у стосунках. Вона відмовляється розсекречувати ім'я свого коханого, але зізнається, що він зрілий чоловік. Ірині Горовій нібито "нецікаво з молодими".

За словами бізнесвумен, у них ідеальний союз, де немає місця ані ревнощам, ані нервам. На її думку, такої цілковитої гармонії можна дійти після 40, а не у 20-30 років.

"Я в ідеальних стосунках, про які можна лише мріяти. Це коли за рік ти жодного разу не занервувала, взагалі!.. Це зрілі стосунки, коли ти не нервуєш", – поділилась ексдружина Потапа.

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