После развода Потап и Ирина Горова остались хорошими друзьями. Поэтому экс-супруга всегда хорошо отзывается о мужчине.
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Ирина Горова о Потапе
В новом интервью продюсер снова засыпала Потапа комплиментами. Также она отметила, что некоторые до сих пор ассоциируют ее именно с бывшим мужем.
"Потап – он партнер, продюсер. Мы как два крыла одной птицы. Он мегатворческий, круто пишет. Я о нем могу часами говорить, он тоже моя любовь, но иначе. Как такое красное вино, которое очень долго отстаивалось в бочках. И некоторые меня с ним ассоциируют… Если брать телефоны, я там "Ира Потап", – поделилась Ирина Горова.
Женщина добавила, что такие ассоциации ее не смущают. Она ведь знает себе цену и планирует заявить об этом на весь мир.
Я совершенно не боюсь, что меня кто-то сочтет просто бывшей женой Потапа. Я знаю, кто я такая, я понимаю свою ценность. Конечно, работаю над личным брендом. Я считаю, что я гораздо более объемная и об этом должен узнать мир. Вот он об этом и узнает,
– поделилась Ирина.
Потап и Ирина Горова с сыном в компании звездных друзей / Фото из инстаграма Ирины Горовой
Отношения Потапа и Ирины Горовой после развода
- Продюсеры развелись после 15 лет брака. Сначала они скрывали разрыв от публики, но когда смогли наладить отношения и найти общий язык, – объявили об этом.
- Экс-супруги воспитывают общего сына Андрея. По случаю дня рождения в этом году звездные родители устраивали вечеринку, на которой продемонстрировали семейную гармонию.
- Каждый из пары смог устроить свою личную жизнь. Потап женился на Насте Каменской, а у Ирины Горовой есть бойфренд, с которым у нее идеальный союз.