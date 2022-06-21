Я її не запрошував, – мер Ірпеня пояснив, чому насправді Лобода приїжджала в місто

Минулого тижня, 15 червня, Світлана Лобода приїжджала в деокупований Ірпінь, який пообіцяла допомогти відбудувати. Мер міста зізнався, що це була її власна ініціатива, він її не запрошував.

В Україні до Світлани Лободи, яка виступала в Росії після окупації Криму й Донбасу, ставляться по-різному – хтось пробачив їй 8 років мовчання та гастролей, хтось досі вважає зрадницею. Тож її візит у зруйнований Ірпінь викликав неоднозначні реакції. Перепало навіть меру Олександру Маркушину, який проводив артистці екскурсію.

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Чому Лобода приїхала в Ірпінь

"Вона приїхала в місто, а не я її запрошував", – наголосив мер Ірпеня.

Він нагадав, що ексгастролерка – корінна ірпінчанка, а її мама Наталія взагалі була місцевою депутаткою. Однак восени 2017 року, коли довкола її зіркової доньки точилися скандали, жінка склала мандат. Олександр Маркушин зауважив, що в'їзд в Україну Світлані Лободі не заборонили, тож у нього не було приводів не пускати її в місто. Тим більше, що вона виявила бажання взяти шефство над відбудовою одного з дитячих садочків.

Якщо хоче людина допомогти, чому б і ні? Людина, я так розумію, чітко хоче підтримувати Україну й засудила Росію. Хтось раніше, хтось пізніше, але сьогодні треба бути об'єднаними для нашої перемоги над Росією. Ми повинні бути єдиним фронтом. Погано було б, якби людина взагалі не усвідомила,

– думає мер Ірпеня.

Олександр Маркушин додав, що відбудова одного дитсадка коштує 20 мільйонів. Усю цю суму Лобода планує зібрати самостійно.

"Вона погодилася збирати ці кошти й надавати на відбудову садочка", – підсумував мер міста.

Нагадаємо, у червні на у червні на корпоративі в Єревані Лобода заявила, що відтепер виступатиме на приватних вечірках, але половину гонорару віддаватиме на відбудову Ірпеня – на великий дитячий садок.

Що Лобода робила в Ірпені

Співачка пройшлася зруйнованими кварталами, де тривали жорсткі бої, побачила розбомблений міст, під яким у березні евакуювали місцевих, випалений будинок культури. Після цього Світлана Лобода дійшла висновку, що "не знає, що має статися, щоб українці пробачили все те, що відбувалося тут".

"Я на власні очі побачила мій рідний Ірпінь та наслідки жахливого вторгнення російських військ в Україну! Моє рідне місто. Улюблене. Земля мого дитинства та теплих спогадів. Зруйновані будинки, вм'ятини від гусениць танків, пробоїни від ракет, численні пошкодження від уламків і кулеметів, вщент згорілі будинки, знищений будинок культури. Всередині тільки застиглий жах і холод", – писала ексгастролерка в інстаграмі.