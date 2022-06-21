В Украине к Светлане Лободе, которая выступала в России после оккупации Крыма и Донбасса, относятся по-разному – кто-то простил ей 8 лет молчания и гастролей, кто-то до сих пор считает предательницей. Ее визит в разрушенный Ирпень вызвал неоднозначные реакции. Досталось даже мэру Александру Маркушину, который проводил артистке экскурсию.

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Почему Лобода приехала в Ирпень

"Она приехала в город, а не я ее приглашал", – подчеркнул мэр Ирпеня.

Он напомнил, что экс-гастролерша – коренная ирпинчанка, а ее мама Наталья вообще была местным депутатом. Однако осенью 2017 года, когда вокруг ее звездной дочери шли скандалы, женщина сложила мандат. Александр Маркушин отметил, что въезд в Украину Светлане Лободе не запретили, поэтому у него не было поводов не пускать ее в город. Тем более что она изъявила желание взять шефство над восстановлением одного из детских садов.

Если человек хочет помочь, почему бы и нет? Человек, я так понимаю, четко хочет поддерживать Украину и осудил Россию. Кто раньше, кто позже, но сегодня нужно быть объединенными для нашей победы над Россией. Мы должны быть единственным фронтом. Плохо было бы, если бы человек вообще не осознал,

– думает мэр Ирпеня.

Александр Маркушин добавил, что восстановление одного детского сада стоит 20 миллионов. Всю эту сумму Лобода планирует собрать самостоятельно.

"Она согласилась собирать эти средства и предоставлять на восстановление садика", – подытожил мэр города.

Напомним, в июне на в июне на корпоративе в Ереване Лобода заявила, что теперь будет выступать на частных вечеринках, но половину гонорара будет отдавать на восстановление Ирпеня – на большой детский сад.

Что делала Лобода в Ирпене

Певица прошлась разрушенными кварталами, где были жесткие бои, увидела рдом культуры. После этого Светлана Лобода пришла к выводу, что "не знает, что должно произойти, чтобы украинцы простили все, что происходило здесь".

"Я своими глазами увидела мой родной Ирпень и последствия ужасного вторжения российских войск в Украину! Мой родной город. Любимый. Земля моего детства и теплых воспоминаний. Разрушены дома, вмятины от гусениц танков, пробоины от ракет, многочисленные повреждения от осколков и пулеметов, дотла сгоревшие дома, уничтожен дом культуры. Внутри только застывший ужас и холод", – писала экс-гастролерша в инстаграме.