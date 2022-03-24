"А я всіх переграв": Остапчук потролив Лукашенка, який годує Путіна обіцянками
Джерело:інстаграм Володимира Остапчука
Шоумен Володимир Остапчук хоч і вступив до лав тероборони, але інстаграм не закидає. Він опублікував кумедне відео, в якому покепкував з Лукашенка, який обіцяв Путіну, але так і не ввів війська в Україну до 21 березня.
Остапчук "наклав" фільтр з вусами, королівськими апартаментами на тлі та спародіював голос білоруського диктатора. Він нібито відтворив його розмову з Путіним й озвучив відмазки, якими Лукашенко годує очільника Кремля.
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А я зараз не можу, я тільки серіал почав дивитися. Я був на заправці там фіолетових стіків немає. Ага, не буду сьогодні. Тільки картоплю посадили, ну куди ж по копаному, ну! Ну не хочуть люди, я їх що змушувати буду. Абонент не може прийняти ваш дзвінок. А я всіх переграв,
– каже Остапчук у відео.
Володимир Остапчук потролив Лукашенка: відеоВарто пояснити, що Лукашенко, ймовірно, обіцяв Путіну напасти на Україну не пізніше 21 березня, але наступу не відбулося.
Реакція мережі на відео Остапчука
- "Талановита людина талановита у всьому";
- "Це Оскар";
- "Обожнюю український гумор";
- "Красунчик".
Примітно, що Володимир Остапчук не вперше кепкує з самопроголошеного президента Білорусі, який прогинається під Путіна. Він запропонував цим двом "обрати мову, якою їх послати нах*й". Відео ведучий зняв нібито від українських мобільних операторів.