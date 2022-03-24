Остапчук "наклав" фільтр з вусами, королівськими апартаментами на тлі та спародіював голос білоруського диктатора. Він нібито відтворив його розмову з Путіним й озвучив відмазки, якими Лукашенко годує очільника Кремля.

Читайте також Українська – крута: Дурнєв, дружина Павліка, Трінчер та інші переходять на державну мову

А я зараз не можу, я тільки серіал почав дивитися. Я був на заправці там фіолетових стіків немає. Ага, не буду сьогодні. Тільки картоплю посадили, ну куди ж по копаному, ну! Ну не хочуть люди, я їх що змушувати буду. Абонент не може прийняти ваш дзвінок. А я всіх переграв,

– каже Остапчук у відео.

Володимир Остапчук потролив Лукашенка: відео

Варто пояснити, що Лукашенко, ймовірно, обіцяв Путіну напасти на Україну не пізніше 21 березня, але наступу не відбулося.

Реакція мережі на відео Остапчука

"Талановита людина талановита у всьому";

"Це Оскар";

"Обожнюю український гумор";

"Красунчик".

Примітно, що Володимир Остапчук не вперше кепкує з самопроголошеного президента Білорусі, який прогинається під Путіна. Він запропонував цим двом "обрати мову, якою їх послати нах*й". Відео ведучий зняв нібито від українських мобільних операторів.