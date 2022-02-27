У профілі з пів мільйонною аудиторією Володимир Остапчук опублікував відеозвернення до президента Росії Путіна та самопроголошеного очільника Білорусі Лукашенка. Він імені всього українського народу він послав їх вслід за російським кораблем.

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Ви додзвонилися в українську армію. Лукашенку і Путін, оберіть мову, якою хочете, щоб вас послали нах*й. Українська – натисни один, російська – натисни два, англійська – натисни три,

– пожартував Володимир Остапчук.

У підписі ведучий додав, що це "на замітку українським мобільним операторам". У коментарях його підтримали співак Віталій Козловський та більш як тисяча фоловерів.

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Зазначимо, шоумен послав куди подалі не лише Путіна та Лукашенка, а й давнього друга Філіпа Кіркорова, який відмовчується, поки російська армія трощить українські міста і гатить снарядами по мирних жителях. Остапчуку соромно, що він був знайомий зі співаком. В особистому листуванні зірка припустив, що той "язик у дупу засунув, бо Путін розгнівається".

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