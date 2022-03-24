Остапчук "наложил" фильтр с усами, королевскими апартаментами на фоне и спародировал голос белорусского диктатора. Он якобы воспроизвел его разговор с Путиным и озвучил отмазки, которыми Лукашенко кормит главу Кремля.

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А я сейчас не могу, я только сериал начал смотреть. Я был на заправке, там фиолетовых стиков нету. Ага, не буду сегодня. Только картошку посадили, ну куда по копаному, ну! Ну, не хотят люди, я их что заставлять буду. Абонент не может принять ваш звонок. А я всех переиграл,

– говорит Остапчук в видео.

Владимир Остапчук потролил Лукашенко: видео

Следует объяснить, что Лукашенко, вероятно, обещал Путину напасть на Украину не позднее 21 марта, но наступления не произошло.

Реакция сети на видео Остапчука

"Талантливый человек талантлив во всем";

"Это Оскар";

"Обожаю украинский юмор";

"Красавчик".