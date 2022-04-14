Я віддала 100 тисяч гривень, – Анна Неплях відповіла тим, хто хейтить її за відпочинок на Балі

У перші дні війни "Міс Україна Всесвіт 2021" полетіла в Париж, а звідти – на Балі. Як з'ясувалося, у діректі її "розносять" за розкішне життя за кордоном. Тож Анна Неплях звернулася до хейтерів і розкрила суму, яку пожертвувала на допомогу.

27-річна Анна Неплях наголосила, що патріотизм у ній не спав, він був завжди. Вона нібито задовго до війни могла переїхати в Лондон, Париж, Швейцарію, на Кіпр і навіть у Москву, але завжди поверталася до Києва, сплачувала податки та підтримувала все українське. Тож дівчині прикро, що їй приписують зраду в час війни.

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Крім того, "Міс Україна Всесвіт 2021" наголосила, що від 24 лютого перевела на благодійність шалену суму – 100 тисяч гривень. Це при тому, що її блогерські заробітки закінчилися.

Сьогодні 50 днів як я не заробляю як блогер. При цьому віддаючи за цей час на допомогу понад 100 тисяч гривень зі своїх же грошей. Якщо я буду продовжувати так само, допомога треба буде мені,

– зізналася Анна Неплях.

Модель поскаржилася, що з початку війни їй "прилітає" за все – за те, що виїхала з Києва і встигла взяти з собою одяг, за російську, від якої не відмовилася в повсякденному житті, за Париж, Балі та російськомовні пісні.

"Мені за цей час "прилетіло" за все що завгодно. Починаючи від того, чому я зараз не чищу картоплю для солдатів, розмовляю російською, поїхала в Європу, й чому в мене є одяг з собою, а не один спортивний костюм, коли люди бігли взагалі без речей. А потім ще й, бідненька, в Парижі їй погано, і поїхала до сонця на Балі. І закінчуючи повним абсурдом типу: "Ти ж слухаєш російські пісні, вали у свою Рашку".

50 днів я чекала дозволу жити життя. Тиждень, місяць, до кінця весни, а може навіть рік… Скільки ви готові прожити в анабіозі? Я більше не можу,

– заявила "Міс Україна Всесвіт 2021".

Вона повідомила, що відсьогодні починає "транслювати життя, щастя, любов, роботу, турботу, допомогу" та забуває про страх, що її засудять. Неплях радить усім українцям вийти з позиції жертви й почати діяти – заради себе, своєї сім'ї та країни.

Анна Неплях відповіла хейтерам / Скриншот з інстаграм-сторіс моделі

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