Колишня солістка "НеАнгелів" Слава Камінська виїхала з дітьми за кордон. Вона зізналась, що постійно читає критику у свій бік за те, що досі говорить російською та покинула Україну.

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Слава Камінська відповіла на критику

Зірка відповіла хейтерам, які пишуть негативні коментарі в її бік. Вона попросила відписатися тих, хто досі не зрозумів її позицію.

Спостерігаю за поведінкою деяких персонажів і дивуюся. Це ж треба так ненавидіти людей. Замість того, щоб підтримувати один одного, ви самі розповсюджуєте фейкову інформацію про те, хто куди виїхав і який кордон перетнув. Це цинізм, а чи не патріотизм,

– підкреслила Слава Камінська.

Співачка також додала, що дорікати мовою, якою вона говорить, – теж не ознака патріотизму, адже Одеса, Крим, Донбас також говорить російською, але є Україною.

"Подумайте про те, що руки опускаються саме через такі, як ви. Вам потрібні видовища, а багатьом людям зараз хліб, який не пахне мовою! Ясно? Ви звикли жити картинками у соцмережах. Не можна постійно тримати в стресі своє візуальне сприйняття того, що відбувається, так можна поїхати мізками! І на мертві дупи сепаратистів дивитися постійно – не є патріотизм!" – зауважила артистка.

"Тим, хто виїхав – несолодко"

Слава Камінська також додала, що не варто вимагати від людей звітування про зроблене для України, особливо у тих, хто її покинув.

Ви думаєте тим, хто виїхав зараз солодко? Помиляєтеся. Далеко не солодко. У багатьох мовний бар'єр і у 80% маленькі діти, життя яких потрібно влаштувати на час воєнних дій, для того, щоб зберегти майбутнє нашої країни!

– зазначила виконавиця.

"І вже повірте, хрін би хто по своїй волі поїхав би в чужу країну, якби не війна. Так що дорогі мої, або відпишіться від мене, або давайте будемо одним цілим і допомагатимемо один одному, а не сіяти ненависть і розбіжності! Якщо йти, то до кінця!" – підсумувала вона.



Слава Камінська / Фото з інстаграму зірки