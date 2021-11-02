Дружина Віктора Павліка неодноразово заявляла, що поява сина перевернула їхнє життя. За її словами, багатодітний татко дуже змінився. Якщо у попередніх шлюбах артист пропадав на концертах, а після них обирав друзів, а не сім'ю, то зараз він поспішає до Михасика.

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Я усвідомлюю кожен день, проведений з сином. Я ціную. Я хочу проживати рік, як кілька років із ним,

– поділився Віктор Павлік.

У такий спосіб Катерина Реп'яхова заявила, що в пізньому батьківстві немає мінусів, адже їхній син бажаний і народжений у любові.

Віктор Павлік з сином Михайлом / Фото з інстаграму Каті Реп'яхової

Зауважимо, у липні Віктор Павлік ділився, що не завжди допомагає дружині з сином. Михасик не обділений його увагою, однак співак не встає до нього вночі. Коли малюк плаче, він не витримує та одягає беруші. Натомість артист їздить за покупками та забавляє хлопчика, коли Катерині потрібен час на себе.

"Я контролюю, щоб в хаті було що їсти. Допомагаю з розмішуванням суміші, тому що Катя підгодовує дитину. Знаю пропорції, скільки градусів водичка має бути Мені це в кайф", – ділився Віктор Павлік.

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Повний текст публікації Каті Реп'яхової:

Я запитала у чоловіка, як це стати батьком у 55? Він сказав: "Я усвідомлюю кожен день, проведений з сином. Я ціную. Я хочу проживати рік, як кілька років із ним".

Наше батьківство було усвідомленим та бажаним. І я ні на мить не пошкодувала, що обрала батька своєму синові Віктора Павліка. Я не побачила до цього дня жодного мінусу в пізньому батьківстві. Я щодня знаходжу лише плюси. Ми пишаємось нашим татом і дуже його любимо.

Що є основним критерієм щастя? Кохання! Кохання може все! Кохання породжує бажання, а коли є велике бажання – можна світ перевернути. Любіть, слухайте своє серце, йдіть за своєю мрією.