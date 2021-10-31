Подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова досить відверте з публікою, однак лише в тих аспектах, які стосуються їх самих. Рідних і синів вони старанно приховують від журналістів і камер.

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Обличчя старшого Івана пара не показувала, аж поки йому не виповнилося 3 роки. Та ж історія могла повторитися з молодшим Данилом, якби не шоумен. У своєму профілі з мільйонною аудиторією він поширив домашній кадр, на якому засвітив риси 2-місячного малюка.

Юрій Горбунов показав, як перед від'їздом на генеральний прогін 9 випуску "Танців з зірками" годував Данила з пляшечки. У цьому йому допомагав 4-річний Іван. Зіркового тата з синами сфотографували так, що в кадр потрапило обличчя крихітки.

Тато аж очі заплющив від радості. Моя неділя перед виходом з дому на "Танці",

– підписав Юрій Горбунов.

Юрій Горбунов з синами / Фото з інстаграму шоумена

За лічені години зворушливе фото набрало майже 15 тисяч лайків. Одні фани засипали Горбунова компліментами та приємними побажаннями. Інші ж зауважили, що він засвітив обличчя сина Данила, який схожий на Катю Осадчу:

"Івана до трьох років не показували, а Данила вже можна";

"Старший синочок схожий на тата, менший – на маму";

"Як приємно дивитись на такого батька й милих синочків";

"Божих благословінь вашій дружній родині";

"Молодець, приклад для багатьох";

"Яка радість! Батьківська любов і надія".

Зазначимо, Юрій Горбунов справді вперше показав обличчя молодшого сина. На останніх кадрах з Туреччини та домашніх фотографіях Данила тримали спиною до камери.