Жена Виктора Павлика неоднократно заявляла, что появление сына перевернуло их жизнь. По ее словам, многодетный папочка очень изменился. Если в предыдущих браках артист пропадал на концертах, а после них выбирал друзей, а не семью, то сейчас он спешит к Михасику.

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Я осознаю каждый день, проведенный с сыном. Я ценю. Я хочу проживать год, как несколько лет с ним,

– поделился Виктор Павлик.

Таким образом Екатерина Репьяхова заявила, что в позднем отцовстве нет минусов, ведь их сын желанный и рожденный в любви.

Виктор Павлик с сыном Михаилом / Фото из инстаграма Кати Репьяховой

Отметим, в июле Виктор Павлик делился, что не всегда помогает жене с сыном. Михасик не обделен его вниманием, однако певец не встает к нему ночью. Когда малыш плачет, он не выдерживает и надевает беруши. При этом артист ездит за покупками и забавляет мальчика, когда Екатерине нужно время на себя.

"Я контролирую, чтобы в доме было что есть. Помогаю с размешиванием смеси, потому что Катя подкармливает ребенка. Знаю, сколько градусов водичка должна быть, мне это в кайф", – делился Виктор Павлик.

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Полный текст публикации Кати Репьяховой:

Я спросила у мужа, как это стать отцом в 55? Он сказал: "Я осознаю каждый день, проведенный с сыном. Я ценю. Я хочу проживать год, как несколько лет с ним".

Наше родительство было осознанным и желанным. И я ни на миг не пожалела, что выбрала отца своему сыну Виктора Павлика. Я не увидела по сей день ни одного минуса в позднем отцовстве. Я каждый день нахожу только плюсы. Мы гордимся нашим папой и очень его любим.

Что является основным критерием счастья? Любовь! Любовь может все! Любовь порождает желание, а когда есть большое желание – можно мир перевернуть. Любите, слушайте свое сердце, следуйте за своей мечтой.