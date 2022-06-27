В інтерв'ю французькому телеканалу France 5 дружина президента відповіла, чому не прийняла пропозицію Бріжит Макрон і не переїхала в безпечне місце після 24 лютого. Як з'ясувалося, в Україні Олені Зеленській спокійніше.
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Чому Зеленська не виїхала з України
Це було моє зважене рішення. У мене не було бажання покидати Україну. У мене не було бажання бути далеко від Батьківщини і далеко від свого чоловіка. І позаяк навіть коли ми не бачимося тижнями, все одно я відчуваю, що поруч. Я можу надсилати йому свою підтримку,
– з легкою усмішкою заявила Зеленська.
Ба більше, вона вважає, що набагато важче спостерігати за війною, за тим, "що відбувається з твоєю країною, з твоїми людьми здалека".
"Набагато легше емоційно для мене бути саме тут. Я там, де я хочу бути. І я там, де я маю бути. Мені здається, мені від цього спокійніше. Я впевненіше себе почуваю", – роз'яснила перша леді України.
Перша леді про життя в Україні
Останні чотири місяці президентське подружжя Зеленських вражає світ витримкою та холоднокровністю. На думку першої леді, це ті риси, які потрібні зараз кожному українцю, адже всі живуть у страху, ніхто не почувається абсолютно захищеним.
Ми живемо в постійному страху перед бомбами, ракетами, які на нас запускають десятками, сотнями кожного дня… Постійно в стані боротьби, постійно в стані стресу й очікування, на жаль, поганих новин. Але сподіваємося й на хороші новини, тому ми не втрачаємо оптимізму, ми ведемо свою боротьбу,
– поділилася Олена Зеленська.
Нагадаємо, що Зеленських, як і багато українських родин, роз'єднала війна.
- Війна застала їх вдома. Олена Зеленська прокинулася від дивних звуків за вікном і побачила, що чоловіка поряд уже немає. Він був у сусідній кімнаті, одягнений у костюм і сорочку, і сказав: "Почалося".
- Дітей – доньку Олександру й сина Кирила – розбудили о 4 ранку та сказали збирати речі. Без сліз тоді не обійшлося, адже вони знали, що батька побачать нескоро.
- "Він живе на роботі, ми його майже не бачимо. 2,5 місяця ми взагалі не бачились, спілкувались тільки телефоном", – розповідала Зеленська у великому інтерв'ю наприкінці травня.
- Перші кілька днів повномасштабної війни дружина президента теж була в розпачі, бо не знала, що робити з дітьми, де залишатися.