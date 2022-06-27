В інтерв'ю французькому телеканалу France 5 дружина президента відповіла, чому не прийняла пропозицію Бріжит Макрон і не переїхала в безпечне місце після 24 лютого. Як з'ясувалося, в Україні Олені Зеленській спокійніше.

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Чому Зеленська не виїхала з України

Це було моє зважене рішення. У мене не було бажання покидати Україну. У мене не було бажання бути далеко від Батьківщини і далеко від свого чоловіка. І позаяк навіть коли ми не бачимося тижнями, все одно я відчуваю, що поруч. Я можу надсилати йому свою підтримку,

– з легкою усмішкою заявила Зеленська.

Ба більше, вона вважає, що набагато важче спостерігати за війною, за тим, "що відбувається з твоєю країною, з твоїми людьми здалека".

"Набагато легше емоційно для мене бути саме тут. Я там, де я хочу бути. І я там, де я маю бути. Мені здається, мені від цього спокійніше. Я впевненіше себе почуваю", – роз'яснила перша леді України.

Цікаво, що більш як два місяці війни Олена Зеленська взагалі не з'являлася на публіці. Сам президент з міркувань безпеки не розсекречував, де перебуває його сім'я. Однак 8 травня перша леді зустрілася з Джилл Байден в Ужгороді.

Перша леді про життя в Україні

Останні чотири місяці президентське подружжя Зеленських вражає світ витримкою та холоднокровністю. На думку першої леді, це ті риси, які потрібні зараз кожному українцю, адже всі живуть у страху, ніхто не почувається абсолютно захищеним.

Ми живемо в постійному страху перед бомбами, ракетами, які на нас запускають десятками, сотнями кожного дня… Постійно в стані боротьби, постійно в стані стресу й очікування, на жаль, поганих новин. Але сподіваємося й на хороші новини, тому ми не втрачаємо оптимізму, ми ведемо свою боротьбу,

– поділилася Олена Зеленська.

Нагадаємо, що Зеленських, як і багато українських родин, роз'єднала війна.