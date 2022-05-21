Перша леді України Олена Зеленська розповіла, як змінилось президентське подружжя через війну. Про це вона розповіла в прямому ефірі, повідомляє 24 канал.

Важливо Велике інтерв'ю подружжя Зеленських на третю річницю інавгурації: головні тези

Олена Зеленська про зміни в родині на тлі війни

Дружина президента поділилась, що з початком війни практично ніяких змін як у ній, так і в Володимирі так і не відбулось.

Я не можу сказати, що щось змінилось з початком війни. Він як був надійним чоловіком і людиною, так він ним і залишився. Його налаштування не змінилися, точка зору не змінюється. Родина, авжеж, як і всі українські родини зараз роз'єднана. Але ніхто в мене чоловіка не забере, навіть війна,

– сказала Олена Зеленська.

"Так, він живе на роботі, ми його майже не бачимо. 2,5 місяця ми взагалі не бачились, спілкувались тільки телефоном. Зараз в нас було кілька можливостей побачитися. І я вам вдячна також за цю можливість, тому що ми зараз проводимо час разом. Чудова нагода попити разом чаю", – поділилась перша леді. Президент Зеленський з цього приводу додав: "Побачення в ефірі".

Олена Зеленська зазначила, що родина не змінилась через війну, окрім певних традицій, яких тепер вони не можуть дотримуватись.

Ми тримаємося, все добре, в нашій родині лад. Не можемо посидіти, повечеряти всією родиною, поговорити про всі справи. Але дійсно чекаємо як і всі що можна буде об'єднатися знову, як і всі родини в Україні, які роз'єднані зараз, які чекають на своїх рідних близьких і хочуть знову бути разом,

– сказала перша леді.

Зауважимо, у матеріалі за посиланням журналісти 24 каналу проаналізували, як змінилась сім'я Зеленських за три роки після інавгурації та як на них вплинула війна.