В интервью французскому телеканалу France 5 супруга президента ответила, почему не приняла предложение Брижит Макрон и не переехала в безопасное место после 24 февраля. Как выяснилось, в Украине Елене Зеленской более спокойно.

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Почему Зеленская не выехала из Украины

Это было мое решение. У меня не было желания покидать Украину. У меня не было желания быть вдали от Родины и вдали от своего мужа. И даже если мы не видимся неделями, все равно я чувствую, что рядом. Я могу присылать ему свою поддержку,

– с легкой улыбкой заявила Зеленская.

Более того, она считает, что гораздо труднее наблюдать за войной, за тем, "что происходит с твоей страной, с твоими людьми издалека".

"Намного легче эмоционально для меня быть именно здесь. Я там, где я хочу быть. И я там, где я должна быть. Мне кажется, мне от этого спокойнее. Я увереннее себя чувствую", – объяснила первая леди Украины.

Интересно, что больше двух месяцев войны Елена Зеленская вообще не появлялась на публике. Сам президент по соображениям безопасности не рассекречивал, где находится его семья. Однако 8 мая первая леди встретилась с Джиллом Байденом в Ужгороде.

Первая леди о жизни в Украине

Последние четыре месяца президентские супруги Зеленские поражают мир выдержкой и хладнокровием. По мнению первой леди, это те черты, которые сейчас нужны каждому украинцу, ведь все живут в страхе, никто не чувствует себя абсолютно защищенным.

Мы живем в постоянном страхе перед бомбами, ракетами, которые запускают на нас десятками, сотнями каждый день… Постоянно в состоянии борьбы, постоянно в состоянии стресса и ожидания, к сожалению, плохих новостей. Но надеемся и на хорошие новости, поэтому мы не теряем оптимизма, мы ведем свою борьбу,

– поделилась Елена Зеленская.

Напомним, что Зеленских, как и многие украинские семьи, разъединила война.