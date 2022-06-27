В интервью французскому телеканалу France 5 супруга президента ответила, почему не приняла предложение Брижит Макрон и не переехала в безопасное место после 24 февраля. Как выяснилось, в Украине Елене Зеленской более спокойно.
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Почему Зеленская не выехала из Украины
Это было мое решение. У меня не было желания покидать Украину. У меня не было желания быть вдали от Родины и вдали от своего мужа. И даже если мы не видимся неделями, все равно я чувствую, что рядом. Я могу присылать ему свою поддержку,
– с легкой улыбкой заявила Зеленская.
Более того, она считает, что гораздо труднее наблюдать за войной, за тем, "что происходит с твоей страной, с твоими людьми издалека".
"Намного легче эмоционально для меня быть именно здесь. Я там, где я хочу быть. И я там, где я должна быть. Мне кажется, мне от этого спокойнее. Я увереннее себя чувствую", – объяснила первая леди Украины.
Первая леди о жизни в Украине
Последние четыре месяца президентские супруги Зеленские поражают мир выдержкой и хладнокровием. По мнению первой леди, это те черты, которые сейчас нужны каждому украинцу, ведь все живут в страхе, никто не чувствует себя абсолютно защищенным.
Мы живем в постоянном страхе перед бомбами, ракетами, которые запускают на нас десятками, сотнями каждый день… Постоянно в состоянии борьбы, постоянно в состоянии стресса и ожидания, к сожалению, плохих новостей. Но надеемся и на хорошие новости, поэтому мы не теряем оптимизма, мы ведем свою борьбу,
– поделилась Елена Зеленская.
Напомним, что Зеленских, как и многие украинские семьи, разъединила война.
- Война застала их дома. Елена Зеленская очнулась от странных звуков за окном и увидела, что мужа рядом уже нет. Он был в соседней комнате, одет в костюм и рубашку, и сказал: "Началось".
- Детей – дочь Александру и сына Кирилла – разбудили в 4 утра и сказали собирать вещи. Без слез тогда не обошлось, они ведь знали, что отца увидят нескоро.
- "Он живет на работе, мы его почти не видим. 2,5 месяца мы вообще не виделись, общались только по телефону", – рассказывала Зеленская в большом интервью в конце мая.
- Первые несколько дней полномасштабной войны жена президента тоже была в отчаянии, потому что не знала, что делать с детьми, где оставаться.