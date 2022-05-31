Дружина президента Олена Зеленська пригадала, якими для неї були перші дні війни в прямому ефірі національного телемарафону. Також вона розповіла про 24 лютого і як дізналась про війну, повідомляє 24 канал.

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Олена Зеленська розповіла про перший день війни

Перша леді розповіла, що не любить згадувати ранок 24 лютого. Тоді вона прокинулась від вибухів й вже не бачила президента в ліжку.

Не дуже люблю цей спогад, мені здається, ні для кого той ранок не був найщасливішим в нашому житті. Я пам'ятаю, що я прокинулась від дивних вибухів, які було чутко навколо Києва, мабуть, всюди. Чоловіка вже не було поруч. Я вийшла до сусідньої кімнати, побачила, що він вже одягнений,

– згадала Олена Зеленська.

"Це був останній раз, коли я його бачила в костюмі й сорочці. Навіть не розумієш, що питати. Автоматично питаєш, що сталося. Він сказав "почалося" й поїхав. З цього моменту ми майже не бачились", – додала вона.

Як почувалась Зеленська в перші дні

Олена Зеленська зізналась, що тоді була розгубленою та не розуміла, що робити і як вберегти дітей. Але тоді її втішали українці та їхня впевненість в перемозі.

"Ти не розумієш, що робити з дітьми, залишатися, де тоді залишатися, що робити. Перші дні були насичені розпачем, мабуть, як в усіх, але з того часу я пам'ятаю навіть написала допис в соцмережах, коли бачила наших людей, що вони роблять, як вони поводяться, мене переповнювала гордість за те, що ми такі. Я була одразу впевнена, що ми переможемо. На нас просто не треба було нападати. Але я впевнена, що ми витримаємо. Просто хочеться швидше", – поділилась перша леді України.