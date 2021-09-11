Зіркове розлучення Потапа та Ірини Горової відбулось 2014 року. Екси досі неохоче розкривають усі причини розриву, заявляючи лише про постійні сварки та суперечки. У новому інтерв'ю репер вперше зізнався, що змінив життя, аби не "мучити іншу людину".

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Схоже, артист мав на увазі ексучасницю дуету "Потап і Настя", а з травня 2019 року – дружину Настю Каменських. За його словами, розлучившись з Іриною Горовою, він зробив вибір на користь любові.

Це було дуже складно. Це було дуже боляче. Тоді серце розбивалось, але зараз розумію, що дуже щасливий, тому що зробив правильно – послухав своє серце,

– поділився Потап.

Як не дивно, експодружжя зберегло чудові стосунки. Вони залишились друзями, партнерами по продюсерському центру Mozgi Entertainmen і люблячими батьками для 13-річного сина Андрія. Зокрема, днями вони влаштували вечірку з нагоди його дня народження, на якій продемонстрували сімейну гармонію.

Потап з ексдружиною на дні народженні сина / Фото з інстаграму Ірини Горової

Додамо, Потап та Ірина Горова кілька років приховували розлучення, бо нібито тяжко переносили розставання. За словами продюсерки, довгий час у них обох була "відкрита рана".

Примітно, що лише в лютому цього року в мережі з'явилось відео, як Потап освідчився Каменських. Однак досі невідомо, якого року відбулась пропозиція. Ясно лише те, що репер запропонував Каменських стати його дружиною ще до її вражаючого схуднення, а їхній заміський котедж перебував у стадії будівництва.