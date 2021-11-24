За 43 года Ирина Горова была замужем дважды. В 16 она вышла замуж за музыканта Юрия Горова, которому родила дочь Настю, а в 23 года – за рэпера Потапа. Их звездный брак распался в 2014-м, и с тех пор личную жизнь продюсер держит за семью замками.

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Однако в новом интервью Маше Ефросининой Ирина Горова призналась: счастлива от того, что не замужем. За 20 лет в двух браках она якобы отдала всю энергию, поэтому сейчас наполняется и живет для себя.

Я совершенно счастлива, что не замужем. Я была замужем с 16 до 36 и так много отдала себя, что будто бокал опустел… Сейчас я самодостаточный счастливый человек,

– подчеркнула Ирина Горова.

Ирина Горова / Фото из инстаграма продюсера Mozgi Entertainment

При этом продюсер Mozgi Entertainment находится в отношениях. Она отказывается рассекречивать имя своего любимого, но признается, что он зрелый мужчина. Ирине Горовой якобы "неинтересно с молодыми".

По словам бизнесвумен, у них идеальный союз, где нет места ни ревности, ни нервам. По ее мнению, к такой полной гармонии можно прийти после 40, а не в 20-30 лет.

"Я в идеальных отношениях, о которых можно только мечтать. Это когда за год ты ни разу не занервничала вообще!.. Это зрелые отношения, когда ты не нервничаешь", – поделилась экс-жена Потапа.

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