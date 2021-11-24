Відомо, що Ірина Горова є співзасновницею медіакомпанії MOZGI Entertainment і навіть після розлучення з Потапом продовжує там працювати. Нещодавно вона увійшла у список українського журналу Forbes в число 30 найуспішніших жінок України. 13-річний син Андрій, якого жінка народила у шлюбі з Потапом, зізнався, що його мама – дуже сучасна людина, з якою можна поговорити про все, не боячись її.

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"Я з нею дуже багато чим ділюсь. Мама – не така, як ви собі уявляєте. Моя мама більш сучасна, ніж інші. Бо коли я дивлюсь на матерів товаришів, я це розумію. До прикладу, з розповідей моїх друзів, у їхніх сім'ях немає свободи слова. Не можна сказати, до прикладу, про якісь власні статеві проблеми. Тому що вони соромляться. Але з моєю мамою я можу поділитись чим завгодно, тому що вона завжди зрозуміє і завжди підтримає – у будь-якій ситуації", – прокоментував Андрій.



Ірина Горова з сином Андрієм / Скриншот з відео

Хлопець додав, що у нього немає такого, щоб він боявся щось сказати. У нього одного разу був такий період, що він приніс додому у щоденнику три "двійки". Але він одразу сказав про це Ірині, аби та допомогла йому вирішити таку ситуацію. Проте Андрій додав, що інколи вона може накричати та насварити його, або й щось забрати як покарання – якось вона дала йому у користування на цілий місяць кнопковий телефон NOKIA замість звичного смартфону.

Щодо сольної кар'єру, яку, можливо, колись почне Андрій, то він не хоче, аби його мама чи тато були продюсерами. Він завжди мріяв працювати сам. А от щодо імперії MOZGI Entertainment, яку він міг би унаслідувати в майбутньому від мами чи тата, то таку відповідальність брати на себе не хоче, адже впевнений, що не зможе так працювати, як його мама. "Не кожен може вистояти у такій важкій роботі", – підсумував хлопець.



Ірина Горова з сином Андрієм / Скриншот з відео

Щодо самої Ірини Горової, то на запитання, як вона виховує сина, вона заявила, що просто любить його і розуміє.