На інстаграм-сторінці попдіви з'явились три дописи – два відео та фото, на яких зірка радісно обіймає свого обранця на вході у літак. Жінка позувала у яскравих червоних чоботах, коротких джинсових шортах та білій кофті, демонструючи стрункі форми.

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Яка радість сьогодні! Я і мій наречений так раді від'їзду... Як ви можете бачити, я не важу 800 фунтів, як у папараці на фотографіях... Я займаюся спортом, і це реальні фото... Слава Богу за можливість виїхати з країни!!! Я щаслива!!!,

– написала зірка.



Брітні Спірс святкує день народження / Фото з інстаграму співачки

Ймовірно, Брітні не мала можливості самостійно подорожувати за кордон через опікунство батька, але після того, як суд зняв з нього всю відповідальність, вона може їздити світом як і всі її друзі та колеги.

У відеороликах артистка цілує свого коханого, крутить задком та не може дочекатись, коли приземлиться на відпочинок мрії. Сем вже привітав у своєму інстаграмі жінку зі святом та заявив, що захоплюється силою коханої.

Я називаю тебе Левицею, тому що захоплююся твоєю безжальною силою, мене надихає твоє прекрасне серце, я люблю твою усмішку, яка освітлює мій світ. Щодня твій день народження, моя королево. Вітаю з першим днем народження моєї дружини,

– написав чоловік.