Знаменита модель Гейлі Бібер запросила на святкування з нагоди її дня народження родичів та близьких друзів. Вечірка відбулась в особняку зірки та Джастіна Бібера.

До теми Гейлі Бібер святкує день народження: розбираємо улюблені речі іменинниці від А до Я

Вечірка з нагоди дня народження Гейлі Бібер

Свято проходило у домашній атмосфері. Серед зіркових гостей можна було побачити не тільки чоловіка Гейлі Джастіна Бібера, але і її близьку подругу та модель Кендалл Дженнер. Окрім них на святі був син Вілла Сміта Джейден.

Гості фотографувалися з іменинницею у чорно-білій фотобудці. Наприкінці вони урочисто занесли святковий торт, а Гейлі Бібер з першої спроби задула свічки.



Вечірка з нагоди ювілею Гейлі Бібер / Фото з інстаграму зірки



Вечірка з нагоди ювілею Гейлі Бібер / Фото з інстаграму зірки



Вечірка з нагоди ювілею Гейлі Бібер / Фото з інстаграму зірки



Вечірка з нагоди ювілею Гейлі Бібер / Фото з інстаграму зірки



Вечірка з нагоди ювілею Гейлі Бібер / Фото з інстаграму зірки

Образ Гейлі Бібер на вечірці

Винуватиця свята у свій ювілей мала по-особливому розкішний вигляд. Вона позувала перед об'єктивом у чорному оксамитовому боді на довгий рукав та штанах від Saint Laurent.

Гейлі Бібер доповнила аутфіт масивними сережками-підвісками. Вона злегка накрутила волосся, зібравши верхні пасма у хвіст. На обличчі модель зробила легкий макіяж з блискучими тінями та бежевою помадою.



Гейлі Бібер на вечірці з нагоди ювілею / Фото з інстаграму зірки



Гейлі Бібер на вечірці з нагоди ювілею / Фото з інстаграму зірки



Гейлі Бібер на вечірці з нагоди ювілею / Фото з інстаграму зірки



Гейлі Бібер на вечірці з нагоди ювілею / Фото з інстаграму зірки