Знаменита модель Гейлі Бібер запросила на святкування з нагоди її дня народження родичів та близьких друзів. Вечірка відбулась в особняку зірки та Джастіна Бібера.
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Вечірка з нагоди дня народження Гейлі Бібер
Свято проходило у домашній атмосфері. Серед зіркових гостей можна було побачити не тільки чоловіка Гейлі Джастіна Бібера, але і її близьку подругу та модель Кендалл Дженнер. Окрім них на святі був син Вілла Сміта Джейден.
Гості фотографувалися з іменинницею у чорно-білій фотобудці. Наприкінці вони урочисто занесли святковий торт, а Гейлі Бібер з першої спроби задула свічки.
Вечірка з нагоди ювілею Гейлі Бібер / Фото з інстаграму зірки
Вечірка з нагоди ювілею Гейлі Бібер / Фото з інстаграму зірки
Вечірка з нагоди ювілею Гейлі Бібер / Фото з інстаграму зірки
Вечірка з нагоди ювілею Гейлі Бібер / Фото з інстаграму зірки
Вечірка з нагоди ювілею Гейлі Бібер / Фото з інстаграму зірки
Образ Гейлі Бібер на вечірці
Винуватиця свята у свій ювілей мала по-особливому розкішний вигляд. Вона позувала перед об'єктивом у чорному оксамитовому боді на довгий рукав та штанах від Saint Laurent.
Гейлі Бібер доповнила аутфіт масивними сережками-підвісками. Вона злегка накрутила волосся, зібравши верхні пасма у хвіст. На обличчі модель зробила легкий макіяж з блискучими тінями та бежевою помадою.
Гейлі Бібер на вечірці з нагоди ювілею / Фото з інстаграму зірки
Гейлі Бібер на вечірці з нагоди ювілею / Фото з інстаграму зірки
Гейлі Бібер на вечірці з нагоди ювілею / Фото з інстаграму зірки
Гейлі Бібер на вечірці з нагоди ювілею / Фото з інстаграму зірки