На инстаграм-странице поп-дивы появились три сообщения – два видео и фото, на которых звезда радостно обнимает своего избранника на входе в самолет. Женщина позировала в ярких красных сапогах, коротких джинсовых шортах и белой кофте, демонстрируя стройные формы.

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Какая радость сегодня! Я и мой жених так рады отъезду... Как вы можете видеть, я не вешу 800 фунтов, как у папарацци на фотографиях... Я занимаюсь спортом, и это реальные фото... Слава Богу за возможность уехать из страны!!! Я счастлива!!!,

– написала звезда.



Бритни Спирс празднует день рождения / Фото из инстаграма певицы

Вероятно, у Бритни не было возможности самостоятельно путешествовать за границу из-за опекунства отца, но после того, как суд снял с него всю ответственность, она может ездить по миру как и все ее друзья и коллеги.

В видеороликах артистка целует своего любимого, крутит попкой и не может дождаться, когда приземлится на отдых мечты. Сэм уже поздравил в своем инстаграме женщину с праздником и заявил, что восхищается силой любимой.

Я называю тебя Львицей, потому что восхищаюсь твоей безжалостной силой, меня вдохновляет твое прекрасное сердце, я люблю твою улыбку, которая освещает мой мир. Каждый день твой день рождения, моя королева. Поздравляю с первым днем рождения моей жены,

– написал мужчина.