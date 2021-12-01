Я розчарований, – Дмитро Дікусар про четверту поразку на "Танцях з зірками"

У п'ятому сезоні "Танців з зірками" переміг Артур Логай з Анною Кареліною. Ользі Харлан і Дмитру Дікусару дісталось срібло. Якщо олімпійська чемпіонка не припиняє дякувати команді, то її партнер не приховує розчарування.

36-річному Дмитру Дікусару відверто прикро, що він не зміг довести фехтувальницю до перемоги на "Танцях з зірками". На його думку, "друге місце – це не круто".

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Я розчарований. Я вважаю це нечесним. І не тому, що я ображений, не тому, що не маю кубка, він мені не потрібен,

– зізнався Дмитро Дікусар.

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар у півфіналі "Танців з зірками" / Фото з інстаграму фехтувальниці

Він запевнив, що за чотири місяці на "Танцях з зірками" Ольга Харлан зробила шалений прогрес. Йому було б не соромно за партнерку, якби продюсери шоу влаштували танцювальний батл лише для зіркових учасників. На думку Дікусара, фехтувальниця варта перемоги більше, ніж Артур Логай.

"Упевнений, якби все було дуже чесно, ми поставили танцівників у рядок, увімкнули музику й подивилися, що станеться, думаю, там було б усе очевидно. Хай це буде на совісті тих, хто брав у цьому участь", – додав танцівник

Тут варто зазначити, що після чотирьох сезонів у ролі учасника "Танців" Дікусар мітить за суддівський стіл:

він хотів замінити українсько-американську зірку Макса Чмерковського й радив суддям чекати його в кріслі журі після перемоги з Ольгою Харлан;

водночас головний суддя проєкту Влад Яма не готовий віддавати суддівське крісло "Танців з зірками" 36-річному хореографу.