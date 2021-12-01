36-летнему Дмитрию Дикусару откровенно жаль, что он не смог довести фехтовальщицу до победы на "Танцах со звездами". По его мнению, "второе место – это не круто".

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Я разочарован. Я считаю это нечестным. И не потому, что я обижен, не потому, что у меня нет кубка, он мне не нужен,

– признался Дмитрий Дикусар.



Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар в полуфинале "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма фехтовальщицы

Он заверил, что за четыре месяца на "Танцах со звездами" Ольга Харлан совершила безумный прогресс. Ему было бы не стыдно за партнершу, если бы продюсеры шоу устроили танцевальный батл только для звездных участников. По мнению Дикусара, фехтовальщица стоит победы больше, чем Артур Логай.

"Уверен, если бы все было очень честно, мы бы поставили танцовщиков в ряд, включили бы музыку и посмотрели, что произойдет, думаю, там было бы все очевидно. Пусть это будет на совести тех, кто принимал в этом участие", – добавил танцовщик

Примечательно, что сама Ольга Харлан, в отличие от Дикусара и большинства зрителей, не считает суперфинал "Танцев" нечестным. Вместо обвинений в адрес Логая она благодарит всю команду проекта – от администраторов до продюсера Владимира Завадюка.

Здесь следует отметить, что после четырех сезонов в роли участника "Танцев" Дикусар метит за судейский стол: