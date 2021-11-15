Танцівник та учасник шоу "Танці з зірками" планує здобути перемогу на проєкті разом з олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан. Після цього Дмитро Дікусар хотів би отримати місце у суддівському колективі шоу.

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Дмитро Дікусар про суддівське крісло на "Танцях"

За словами хореографа, у всьому він зараз рівняється на іншого суддю – Максима Чмерковського. Додамо, що невідомо, чи залишиться він як суддя у наступному сезоні.

При всій повазі до інших журі, коли я бачу Макса, я бачу своє майбутнє. Він чудовий як суддя. Почитавши коментарі в соцмережах, я дуже радий, що люди підтримують мою думку стосовно журі, тож коли я переможу з Ольгою, судді, чекайте мене, я сяду в крісло журі,

– заявив Дмитро.

Зіркова партнерка Дмитра Дікусара, Ольга Харлан, висловилась, що хотіла також би отримати кубок переможця й цим допомогти танцівнику посісти місце члена журі.

"Мені дуже хочеться йому в цьому допомогти. Наш шлях на цьому проєкті чемпіонський. Кінцем всьому цьому має бути кубок, адже ми, я і Діма, його заслужили. Я хочу нестись до перемоги в цьому шоу, це як у змаганнях по фехтуванню: чотири фіналісти, залишається тільки один. Я найвпертіша, без бою не здамся", – поділилась спортсменка.



Ольга Харлан і Дмитро Дікусар / Фото з інстаграму танцівника

Минулого року Дмитро Дікусар зауважував, що не відмовиться від пропозиції стати суддею на танцювальному проєкті. Водночас тоді для нього важливішою була участь у шоу як танцівника: "Напевно, я просто пройшов всі кола марнославства: танцюрист, хореограф, головний хореограф, режисер. І коли всього цього досягаєш, розумієш, що по-справжньому був щасливий лише на початку шляху, коли виходив на паркет у ролі звичайного танцюриста. Вся ця статусність, виявляється, не варто нічого".

Цікаво, що Влад Яма не хоче відмовлятися від суддівського крісла, а отже, Дікусару не поступиться. Все-таки за столом членів журі йому набагато комфортніше. Він додав, що повернеться на паркет лиш тоді, коли разом з ним буде Володимир Зеленський, його суперник у першому сезоні "Танців з зірками".