Український телеведучий Володимир Остапчук з перших днів війни виїхав на захід України, але вирішив країну не покидати, як і його дружина Христина. Він пояснив, чому прийняв таке рішення.

До теми Біль і розпач України: ДахаБраха на концерті показав відео зруйнованих Бородянки та Маріуполя

Чому Остапчук не виїхав з України

Телеведучий зізнався, що є резидентом Канади 6 років, але є патріотично налаштованим, тож залишатися в Україні – було принциповою позицією. До того ж він пожартував про тих чоловіків, які переодягались у жіночий одяг та прикидались жінками, щоб перетнути кордон.

Попри те, що я резидент Канади вже шість років, я точно не виїхав би з країни. І не тільки через те, що я патріотично налаштований і вважаю, що зараз кожен чоловік має знаходитися на території України. Я просто реально боюся потрапити в цю добірку відео, де я в сукні з якимось ліфчиком стою,

– з гумором відповів Володимир Остапчук.

Шоумен додав, що навіть уявив собі ситуацію. в якій його дружина Христина стоїть у хустці й каже "dost kara günde belli olur". Очевидно, що так Володимир потролив Оксану Марченко, яка записувала відео для очільника Туреччини Ердогана з вимогою звільнити Віктора Медведчука, а в підсумку стала інтернет-мемом.

Зауважимо, Володимир Остапчук й раніше глузував над Оксаною Марченко. Він висміяв її звернення до президента Володимира Зеленського та закликав не відпускати Медведчука. "Яке відпускати? Ми тільки почали цей серіал дивитися", – жартував телеведучий.

Нагадаємо, переїхавши на захід України, Володимир Остапчук вступив до загонів добровольчого батальйону поліції, тоді як його дружина Христина активно волонтерила, як онлайн, так і фізично. Та нещодавно подружжя переїхало до Києва, де лиш частково повернулось до звичної роботи.