Володимир Остапчук розповів, що у перші дні війни так "рвався" до Києва, що сварився з рідними й дружиною. Однак на блокпості одного дня його розвернули й не пустили до столиці. Тож телеведучий вирішив залишитися на заході України.

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Володимир Остапчук спершу вирішив піти у штаб для допомоги ЗСУ. Разом зі знайомим він закуповував для захисників амуніцію, квадрокоптери, дрони, тепловізори.

Після того як я зрозумів, що в Київ я точно не повернусь, я пішов не в тероборону. У спокійному регіоні – це ти стоїш з автоматом і рахуєш мішки. Є аеропорт, важливі об'єкти можна обороняти. Де бойові дії – зовсім інша тероборона. Я пішов у добровольче формування у складі поліції,

– зізнався шоумен.

"Є патрульна поліція, вони з автоматами, в них є бронежилети й ти виконуєш завдання протягом дня як звичайний поліцейський. Ти з 7 ранку приходиш, в поліції стоїш, в тебе такі самі повноваження. Чому добровольчий? Тут почали забирати звідси найбільш підготовлених поліцейських. А на їх місце ставили добровольців, які менш підготовлені", – пояснив чоловік.

Дружина Володимира Остапчука про волонтерство

Як зізналась Христина Горняк, подружжя волонтерило з першого дня війни. Спочатку онлайн, а потім – фізично.

Наше волонтерство розпочалось з першого дня війни, у соцмережах, пошуки, що купити, зібрати гроші. Було багато того, чого можна зробити онлайн. Потім, коли ми приїхали в Ужгород, почали робити дещо фізичне. Вова почав ходити патрулювати, допомагав бійцям штабу, а я почала робити волонтерські дії з речами, ліками, дитячим харчуванням,

– розповіла нотаріусиня.

Володимир Остапчук додав, що отримував тисячі повідомлень як з проханням допомоги, так і пропозиціями. Тому він створив канал, де ці люди могли координуватися. Тоді як Христина отримувала допомогу від знайомих у Європі. Тепер подружжя роздумує над створенням власного штабу чи волонтерської організації.

"Мова не йде, що ми назвем це модним словом fundation і почнемо розказувати, що нам потрібні гроші. Тут кожен робить у рамках своєї компетенції. Наприклад, Христина – юрист, вона може допомагати аби юридично супроводжувати проблеми з будинками людей. Ми ще це обговоримо, хочеться, щоб це було дієво", – підсумувала пара.