Я пташка, яка дарує музику без кордонів, – Ані Лорак вперше прокоментувала виступи в Росії
Джерело:ЖВЛ
Українська співачка, яка живе та працює в Росії, Ані Лорак вперше за 7 років дала інтерв'ю в Україні. Вона заявила, що виступає в країні-агресорі, бо вважає себе пташкою, яка дарує людям музику без кордонів.
Влітку Лорак дала два концерти в Одесі, а нещодавно презентувала україномовну пісню. В інтерв'ю артистка розповіла, що вона "живе в Україні, від'їжджає, приїжджає, але не давала концертів".
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На інстаграм-сторінці Лорак інколи з'являються фото з Києва, та, зазвичай, вона лише показує, як прогулюється столицею та зазначає, що дуже скучила.
Гастролі Лорак в Росії
Багато українців вважають такі дописи недоречними, оскільки після початку війни виконавиця зрадила Україну та переїхала в Росію. І неодноразово з'являлася на музичних преміях у країні-агресорі.
Свої дії Лорак пояснила так: "Мені вистачає любові, тому я можу дарувати лише любов. Я дерево любові, можу нести лише любов. Не знаю, що ще можна написати, щоб образити мене. Мені нема чого боятися. Я пташка, яка дарує людям музику без кордонів. А пташка завжди хотіла літати так, щоб було багато місця. І в Україні мені було дуже тісно. Я зрозуміла, що тут вже всього досягла, коли привезла срібло з Євробачення. Захотіла у світ. Тому почала розширяти територію гастролей. Бо пташка потребує більше місця, щоб літати. А крила в мене зростали".
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Чому Ані Лорак повернулася в Україну
У серпні співачка виступила в Одесі. За її словами, 7 років не давала концертів в Україні, бо відчувала політичну замову. А "брати участь в грі" в неї не було часу: "Тому, коли замовники, наскільки я розумію, трішки відійшли, з'явилася можливість виступати".
Знаменитість нібито здогадується, хто намагався завадити їй, але не хотіла про це говорити: "Можу тільки здогадуватися, що десь в куточку стоїть заздрість. Не хлопчика, бо їм я подобаюся. Інтуїтивно мені здається, що дівчинки, яка каже: "Я хочу так само". Хтось постійно хоче щось написати про Ані Лорак. Певно, є якісь інтереси".
Також їй прикро, що українські колеги. політичні діячі не підтримали її у складний час. Повертатися на українську сцену Лорак планує у 2022 році, а відмовлятися від концертів в Росії – не збирається.Про громадянську позицію Ані Лорак та її кар'єру в час російсько-української війни читайте за посиланням.
Реакція мережі
У коментарях під відео прихильники артистки залишають на її адресу приємні слова та зазначають, що чекають вдома. Це й не дивно, адже концерти в Одесі зібрали аншлаги. Схоже, що українські фанати Ані Лорак забули, що вона виступає для окупантів.
- "Ми дуже чекаємо на ваші концерти вдома!"
- "Наша справжня українська діва!"
- "Найкраща! Любимо та цінуємо!"
Та є й ті користувачі мережі, які нагадали Лорак про війну та її зраду.
- "Для чого вона нам потрібна? Нехай їде в Росію!"
- "Мєладзики змусили бігти на батьківщину? Запроданка!"
- "Вона так і не зрозуміла, за що її критикують…"