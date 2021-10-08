Я пташка, яка дарує музику без кордонів, – Ані Лорак вперше прокоментувала виступи в Росії

Українська співачка, яка живе та працює в Росії, Ані Лорак вперше за 7 років дала інтерв'ю в Україні. Вона заявила, що виступає в країні-агресорі, бо вважає себе пташкою, яка дарує людям музику без кордонів.

Влітку Лорак дала два концерти в Одесі, а нещодавно презентувала україномовну пісню. В інтерв'ю артистка розповіла, що вона "живе в Україні, від'їжджає, приїжджає, але не давала концертів".

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На інстаграм-сторінці Лорак інколи з'являються фото з Києва, та, зазвичай, вона лише показує, як прогулюється столицею та зазначає, що дуже скучила.

Гастролі Лорак в Росії

Багато українців вважають такі дописи недоречними, оскільки після початку війни виконавиця зрадила Україну та переїхала в Росію. І неодноразово з'являлася на музичних преміях у країні-агресорі.

Свої дії Лорак пояснила так: "Мені вистачає любові, тому я можу дарувати лише любов. Я дерево любові, можу нести лише любов. Не знаю, що ще можна написати, щоб образити мене. Мені нема чого боятися. Я пташка, яка дарує людям музику без кордонів. А пташка завжди хотіла літати так, щоб було багато місця. І в Україні мені було дуже тісно. Я зрозуміла, що тут вже всього досягла, коли привезла срібло з Євробачення. Захотіла у світ. Тому почала розширяти територію гастролей. Бо пташка потребує більше місця, щоб літати. А крила в мене зростали".

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Чому Ані Лорак повернулася в Україну

У серпні співачка виступила в Одесі. За її словами, 7 років не давала концертів в Україні, бо відчувала політичну замову. А "брати участь в грі" в неї не було часу: "Тому, коли замовники, наскільки я розумію, трішки відійшли, з'явилася можливість виступати".

Знаменитість нібито здогадується, хто намагався завадити їй, але не хотіла про це говорити: "Можу тільки здогадуватися, що десь в куточку стоїть заздрість. Не хлопчика, бо їм я подобаюся. Інтуїтивно мені здається, що дівчинки, яка каже: "Я хочу так само". Хтось постійно хоче щось написати про Ані Лорак. Певно, є якісь інтереси".

Також їй прикро, що українські колеги. політичні діячі не підтримали її у складний час. Повертатися на українську сцену Лорак планує у 2022 році, а відмовлятися від концертів в Росії – не збирається.

Реакція мережі

Про громадянську позицію Ані Лорак та її кар'єру в час російсько-української війни читайте за посиланням

У коментарях під відео прихильники артистки залишають на її адресу приємні слова та зазначають, що чекають вдома. Це й не дивно, адже концерти в Одесі зібрали аншлаги. Схоже, що українські фанати Ані Лорак забули, що вона виступає для окупантів.

"Ми дуже чекаємо на ваші концерти вдома!"

"Наша справжня українська діва!"

"Найкраща! Любимо та цінуємо!"

Та є й ті користувачі мережі, які нагадали Лорак про війну та її зраду.