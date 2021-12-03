Я люблю, коли на морі хвилі, – Катерина Павленко зізналась, як реагує на хейт у соцмережах

Українська співачка та зірка гурту Go_A розповіла, що є сентиментальною і чутливою, але вона спокійно ставиться до негативу. А якщо він і є – вона зміщує фокус уваги на інше, оскільки знає, для чого робить свою справу.

Зірка Go_A Катерина Павленко дала відверте інтерв'ю в програмі "Антиподи", де поспілкувалась з відомим блогером Сергієм Івановим, повідомляють у пресслужбі колективу. Там співачка поміркувала про шлях до Євробачення і вразливість до хейту у соцмережах. Нагадаємо, що на конкурсі музичний гурт зайняв 5 місце, а за глядацькими голосами – 2.

До слова Go_A підкорює Європу: гурт виступив у Литві та на The Voice of Poland

На запитання, як творчі люди сприймають негатив від шанувальників, Катерина жартома відповіла, що "любить, коли на морі є хвилі, адже їх можна ловити і кайфувати". Так вона натякнула, що до будь-якого митця люди можуть ставитись упереджено.

Я дуже сентиментальна, вразлива, але це не стосується хейту. Тут важливо, куди ти направляєш свій фокус уваги… На той момент (успіху після Євробачення, – Showbiz 24) я настільки розуміла, чого я хочу. Коли ти знаєш, хто ти, коли у тебе немає сумнівів у тому, що ти щось робиш правильно, хейт тебе не зачіпає. Я не залежу від думки навколишніх людей,

– наголосила артистка.



Катерина Павленко розповіла про ставлення до хейту / Фото пресслужби

Щодо етапу Євробачення у її житті, то вона сприйняла славу після конкурсу як можливість. Оскільки розуміла, який шлях був пройдений заради такого моменту.

"Я сприймаю все як можливості. Якби хтось сказав, як співати мені на сцені, поставив мені голос, і дав на це гроші, то можливо б запаморочилося в голові. Я цей шлях пройшла від самого початку. Я знаю, як це дається, тому з моєї сторони було б безглуздо ставитися до цього як до якогось шаленого успіху. Слава – це останнє, про що я думаю, коли роблю щось у цьому житті", – прокоментувала Павленко.

, що зірка Go_A нещодавно зіткнулась з критикою в українському шоу-бізнесі від естрадного співака Іво Бобула . Він переконаний, що артистка нічого важливого не зробила для музики, лише заспівала про "конопельки", на що Катя спокійно відповіла, що молодим слухачам потрібна нова музика , але вона віддає шану тим співакам, на піснях яких виросли покоління.



Як Go_A підкорювали світ у 2021 році/ Інфографіка 24 каналу