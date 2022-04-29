Відомо, що на період воєнного стану, який ввели в Україні 24 лютого, чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати за межі держави. Оля Полякова хотіла тихцем витягнути коханого до Франції, але він був категорично проти.

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Оля Полякова вмовляла чоловіка втекти з України

Коли ми виїжджали, я говорила своєму чоловіку: "Може якось ти проїдеш?" Він сказав категоричне ні, сказав фразу: "Ця країна дала мені все, я не покину її в цей момент. Ти забирай дітей, рятуй, а я залишуся",

– пригадала Оля Полякова.

Вадим Поляков і справді залишився в Україні та, як запевняє співачка, вступив до лав тероборони. Щоправда, невідомо, у Києві чи в іншому регіоні країни.

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Оля Полякова про любов до України

Зірка щиро зізналася, що до ранку 24 лютого не усвідомлювала, в якій прекрасній країні жила. Зараз їй болить за Україну, вона як ніколи раніше хоче повернутися додому.

"Зараз у нас така сильна любов до України, до своєї землі. Ми завжди знали, що в нас красиві краєвиди, що нам непогано живеться, бо ніхто з нас не вимагає побори якісь, нам було легко. Але такої любові до своєї країни… Із серця наче видерли рану, і ця рана болить усім – і тим, хто залишився, і тим, хто на фронті, і тим, хто в тилу, хто за кордоном", – емоційно заявила Оля Полякова.

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