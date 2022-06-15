Я на контракті з березня, – Олександр Кривошапко відповів тим, хто відправляє його на фронт

Український співак Олександр Кривошапко повідомив, що ще в березні вступив до добровольчого батальйону. Так він відповів тим, хто відправляє його на фронт.

Український співак Олександр Кривошапко, відомий після шоу "Х-фактор", відповів хейтерам у соціальних мережах. Він розповів, що перебуває на контракті.

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Олександр Кривошапко служить у добровольчому батальйоні

Як розповів виконавець, користувачі мереж постійно відправляють його служити. Але він ще з березня перебуває на контракті з добровольчим батальйоном.

Хочу відповісти тим, хто кожного дня відправляє мене до складу українських військ. Уже два з половиною місяці я перебуваю на контракті з добровольчим батальйоном, просто не розголошував, бо паралельно із цим займався іншою справою – нашим благодійним фондом. Тому не переймайтеся – із духом усе добре. Слава Україні,

– сказав Олександр Кривошапко.

Музикант найбільше займається благодійністю. Його фонд допомагає перевозити гуманітарну допомогу всім, хто постраждав від війни з Росією.

Олександр Кривошапко про те, що служить з добровольцями: дивіться відео

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