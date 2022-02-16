"Я в Києві, і я не боюсь": знаменитості залишаються вдома й закликають не панікувати

Поки олігархи та бізнесмени вилітають з України чартерними рейсами, зірки залишаються вдома – планують концерти та їздять на гастролі. Як на напругу реагують селебриті та що вони радять українцям, читайте в нашому матеріалі.

Напругу в країні відчувають всі, зірки не виняток. Однак вони відписались від тривожних розсилок, довіряють ЗСУ та знають, як підтримувати свій моральний дух. Ольга Сумська, Тарас Тополя, Позитив розповіли про це "Ранку з Україною", інші – розговорились у своїх соцмережах.

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Ольга Сумська

Народна артистка не тривожиться. Вона гастролює країною з виставою "Анна Кареніна", а її сім'я – чоловік Віталій Борисюк і донька Анна – залишаються вдома, тікати слідом за олігархами не планують.

Давайте не панікувати, краще будемо вірити в найкраще! Переможе здоровий глузд,

– зізналась Ольга Сумська.

Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком / Фото з інстаграму акторки

Тарас Тополя

Лідер "Антитіл" не те що не піддається загальній паніці, а разом з колегами по гурту вступив до лав тероборони ЗСУ. Він обіцяє показати шлях від підписання контракту до першого тренування на полігоні.

Гурт "Антитіла" наразі у Києві, продовжує займатись своїми справами. Не панікуємо! Я б радив всім тримати спокійними серце, мозок та реагувати по ситуації, об'єднуючись, гуртуючись навколо нашої єдиної, неподільної та сильної країни,

– натхненно висловився Тарас Тополя.

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Христина Решетник

Дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника зізналась, що коли гортає стрічку новин, її серце не на місці. Найбільше вона хвилюється за трьох синів, але залишається в Києві та продовжує жити звичайним життям.

Без паніки. Все буде love. Головне – зберігати внутрішній спокій! Україна сильна,

– написала Христина Решетник в інстаграмі.

Христина Решетник залишається в Києві / Фото з інстаграму блогерки

Оля Цибульська

"Я в Києві, і я не боюсь", – поділилась Оля Цибульська в інстаграм-профілі. Свій лаконічний допис вона доповнила фото у білій футболці з промовистим написом – "Киця не боїться".

Оля Цибульська не боїться / Фото з інстаграму співачки

Сергій Бабкін

У своєму інстаграмі музикант вітає країну з Днем єднання, вірить у те, що все буде добре, і сподівається зустрітися з фанами на березневих концертах. Крім того, він присвятив Батьківщині чуттєвий вірш про те, що нікому її не віддасть, і заявив – тікати з Харкова не буде.

Зараз складні часи, багато напруги та неспокою за майбутнє нашої країни. Але ми разом і ми сильні! Ми залишаємося в рідній Україні, продовжуємо працювати і вірити в найкраще,

– розповів Сергій Бабкін.

Сергій Бабкін залишається в Україні / Фото з інстаграму артиста

Mozgi Group

Продюсерська компанія Mozgi Group, на чолі якої стоять Потап та Ірина Горова, теж не переїжджатиме з України. Усі її артисти та працівники залишаються на місцях.

Ми усією командою залишаємося в Україні, на своїх місцях, та продовжуємо активно працювати, творити та створювати. Україна – це наш дім, який ми любимо, яким надихаємося. І ми й надалі будемо творити історію саме тут,

– оголосила ексдружина Потапа.

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Ілона Гвоздьова

Переможниці "Танців з зірками" теж лячно від того, що вона не знає, що буде завтра, від тривожних новин і планів евакуації, але тікати з рідної країни вона не буде. Вона радить наповнювати серця та думки любов'ю, добром, миром і світлом.

Я не знаю що буде завтра з нами, але точно знаю, з ким і де я хочу бути сьогодні і зараз – це зі своєю родиною, у своїй країні! І що б не сталося, я точно знаю – я у себе вдома і тут моє місце сили,

– заявила танцівниця в інстаграмі.

Ілона Гвоздьова залишається в Києві / Фото з інстаграму танцівниці

Позитив

"Слухайте, ніхто не відбере в нас можливість творити і ставати сильнішими перед будь-якою небезпекою! Тому давайте підтримувати одне одного та зберігати спокій! Любов переможе", – заявив Олексій Завгородній.

Оля Полякова

Тренерка "Голосу країни" хоч і відпочивала на Шрі-Ланці з сім'єю, але вже повертається в Україну. "Летимо додому! Знаю, що вдома все в неврозі, але маю стійке відчуття, що все буде добре", – поділилась Оля Полякова в акаунті в інстаграмі.

Оля Полякова повертається в Україну зі Шрі-Ланки / Фото з інстаграму співачки

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!