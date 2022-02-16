У часи Революції Гідності та війни Росії з Україною дух українців часто підіймали українські виконавці та гурти. Чимало їхніх пісень вже стали легендарними та набули статус символів. Деякі з них ви, можливо, вже чули, а деякі – можуть стати справжнім відкриттям.
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Налаштовуйтесь на позитив і спокій, але в разі чого – з гідністю усією країною дамо відсіч російському агресору.
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