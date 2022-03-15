Украинская певица Наталья Могилевская продолжает поднимать боевой дух украинцев. На днях она поделилась патриотической песней.

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Наталья Могилевская написала песню о войне

Исполнительница перепела свой хит 1999 года "Місяць". Она оставила мелодию и заменила слова актуальными сегодня. В конце видео Наталья Могилевская читает молитву "Отче наш".

Молюсь о городах Украины: Мариуполь, Буча, Ирпень, Гостомель, Харьков, мой родной Киев и Чернигов милый, который так мужественно держит оборону и защищает собой столицу. А Донецк, Луганск, Крым. За все города Украины, за людей моих родных – и живых, и тех, кто уже ушел. Молюсь за вас всем сердцем!

– поделилась артистка.

"Спасибо моему учителю, великому гению украинской поэзии – Юрию Евгеньевичу Рыбчинскому за эти прекрасные слова к моей песне "Місяць"", – добавила она.

Обновленный текст песни "Місяць"

Вранці, коли всі спали

Сни свої малювали

Мріяли незабаром

Прийде весна

Нашу країну зранку

З бомбами й на танках

На літаках зухвало

Люта прийшла війна.

Я кажу "ні"!

Жахливій цій війні

І бачу уві сні

Мирне небо

Я кажу "ні"!

Країна у вогні

Та переможні дні

Йдуть до тебе.

Поглядом дні й ночі

Ми літаки збиваємо

Ненавистю стріляймо

У ворогів.

Сльози даруєм Богу

Віримо в перемогу

Молимось, Україно

За мужніх твоїх синів.

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