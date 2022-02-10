Ще минулого року відома українська співачка Руслана зізналась, що мріє стати мамою. Тепер зірка поділилась деталями щодо планування вагітності.
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Руслана про бажання завагітніти
Співачка зізналась, що її чоловік не був радий, коли його дружина заговорила про материнство публічно.
Коли я йому сказала: "Саша, уявляєш ми з тобою так хочемо, просто в нас не виходило, по-всякому". І виснаженість організму сильна. Якщо ти дуже виснажений, тобі природа не дасть завагітніти. Вона розуміє, що в тебе немає того потенціалу, який потрібен для дитини,
– зізналась Руслана.
"Я б хотіла поділитися одним секретом, якщо дівчата там захочуть іти на ЕКО протоколи, чи там інші якісь моменти, – головне сказати собі, що я хочу мати дитину", – додала вона.
Руслана з чоловіком / Фото з інстаграму зірки
Руслана про інтим
Я взагалі індивідуаліст і я не люблю спати вдвох з Сашком, так, по секрету скажу, ніколи не говорила. В нас окремі кімнати й окремі спальні. Я встаю за ніч чи чаю там попити 100 разів з медом, чи ще щось там собі поробити, бо мені натхнення, бачите, прийшло. Він втомився від мене,
– пожартувала співачка.
Руслана додала, що заради інтиму любить виїжджати зі свого будинку та влаштовувати романтику в Карпатах.
"Якщо на те вже пішло, на ці одкровення, то романтично якраз не вдома, і всі подружжя знають, що вдома точно уже не те. А от щойно кудись вибрався, невідомо де, хоч там, знаєш, хоч в машині… Але воно працює. Ми завжди виїжджали для цього в Карпати. Більше скажу. Дуже хотілося саме оцього драйву, і я тобі скажу, що Карпати – гіперсексуальні", – зауважила знаменитість.
Що казала Руслана про бажання стати мамою
- У жовтні 2021 року мало не вперше за 25 років шлюбу Руслана заявила, що має мрію – стати мамою. Вона зізналась, що все життя присвячувала кар'єрі, але зрозуміла, що так не можна.
- Артистка розповідала, що часто думала й про усиновлення. Серйозно вона задумалась про це тоді, коли "з Донецька побігли перші біженці". Однак Руслана та Олександр Ксенофонтов відклали це питання.
- Зараз подружжя точно впевнене в тому, що хоче стати батьками: "Таким чином можна було б нібито розв'язати питання, але я хочу подарувати собі, Сашкові, усім вам і своїй родині маленьку копію Руслани або Сашка".